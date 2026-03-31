Pub audio : le mode d'emploi de RMS pour monétiser l'audio digital €

RMS, pour Radio Marketing Service, est un poids lourd de la commercialisation audio en Allemagne : 251 stations de radio privées, plus de 2 700 flux audio digitaux et 800 podcasts dans son portefeuille. Fort de plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'industrie digitale, Matthias Schenk connaît aussi bien le monde de la publicité programmatique que celui de la radio traditionnelle. C'est cette double culture qui donne à son intervention toute sa crédibilité.