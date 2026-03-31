Pub audio : le mode d'emploi de RMS pour monétiser l'audio digital €

Matthias Schenk, Director of Product Development chez RMS explique que pour contrer le transfert des budgets publicitaires vers l'audio digital, les diffuseurs radio doivent adopter une stratégie de monétisation en trois étapes : construire un stack ad tech, développer une couche de données propriétaire et former des équipes de vente spécialisées.
RMS, pour Radio Marketing Service, est un poids lourd de la commercialisation audio en Allemagne : 251 stations de radio privées, plus de 2 700 flux audio digitaux et 800 podcasts dans son portefeuille. Fort de plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'industrie digitale, Matthias Schenk connaît aussi bien le monde de la publicité programmatique que celui de la radio traditionnelle. C'est cette double culture qui donne à son intervention toute sa crédibilité.