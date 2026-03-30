Pub audio : Huit leçons pour sauver votre chiffre d'affaires

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Pendant deux jours, à Riga, en Lettonie, les Radio Days Europe 2026 ont rassemblé ce que l'industrie audio européenne compte de plus affûté : des chercheurs qui décortiquent le ROI de la radio à la livre sterling près, des régies qui ont craqué le code de la monétisation digitale, des commerciaux qui ont doublé leurs revenus en changeant simplement leur première phrase au téléphone, et des start-up qui écoutent la FM vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à l'intelligence artificielle. Du Royaume-Uni à la Grèce, de l'Allemagne à la France, en passant par les Pays-Bas et les Pays baltes, les intervenants n'ont pas fait dans la théorie. Ils ont montré des résultats, partagé des chiffres, parfois avoué des échecs, et surtout dessiné les contours d'une industrie en pleine mutation. La Lettre Pro de la Radio y était. Et ce que nous avons entendu mérite bien plus qu'un simple compte-rendu. C'est une série de huit articles, accompagnée d'un guide interactif complet, que nous publions à partir du 1er avril. Le menu est copieux. Voici pourquoi vous ne devriez en rater aucune miette.