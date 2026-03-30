Pub audio : Huit leçons pour sauver votre chiffre d'affaires

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Commençons par ce qui fâche. La radio touche plus de 80 % de la population chaque semaine en Europe. Trois milliards d'auditeurs dans le monde. Un reach dont la télévision elle-même ne peut plus se vanter. Et pourtant, les budgets publicitaires fuient. Vers Spotify, vers TikTok, vers Google. Pas parce que la radio est moins efficace (les études prouvent exactement le contraire) mais parce qu'elle est devenue invisible sur les écrans où les acheteurs médias travaillent au quotidien.
C'est le fil rouge de toute cette série : comment rendre l'audio incontournable dans un monde qui a changé de système d'exploitation publicitaire ?
C'est le fil rouge de toute cette série : comment rendre l'audio incontournable dans un monde qui a changé de système d'exploitation publicitaire ?
1 - Vingt pour cent
Donna Burns, Head of Insight chez Radiocentre au Royaume-Uni, ouvre le bal avec une étude qui devrait faire rougir tous les planners d'agence. En partenariat avec WPP, elle a pour la première fois isolé le ROI de l'audio digital et celui de la radio hertzienne. Verdict : 5,20 £ de retour par £ investie pour le digital, 5 £ pour la FM, quand la moyenne tous médias plafonne à 4,11 £. Mieux, en poussant la part de l'audio à 24 % du budget total, le ROI global d'une campagne grimpe de 8 %. Donna Burns ne demande même pas la lune : elle réclame 20 %. Vous découvrirez aussi pourquoi un spot radio met en moyenne vingt-et-une heures à déployer l'intégralité de son effet sur le trafic web, et ce que cela change dans la manière de mesurer l'efficacité du média.
2 - Le playbook allemand
Matthias Schenk, Director of Product Development chez RMS en Allemagne, ne fait pas dans la nuance non plus. Chez GroupM aux États-Unis, 0,5 % des budgets passent encore par la radio classique. Chez Katz Media, 80 % vont à l'audio digital. Son article est un mode d'emploi en trois étapes pour les diffuseurs européens qui ne veulent pas finir sur le bas-côté : créer une unité de vente dédiée au digital, construire sa propre couche de data, puis digitaliser l'inventaire FM lui-même. Un programme ambitieux, mais illustré par des cas concrets et des erreurs à éviter. Ceux qui pensent que le programmatique ne concerne que les géants du numérique risquent de changer d'avis.
3 - Le silence des marketeurs
Posez la question à n'importe quel directeur marketing : "Comment sonne votre marque ?" La réponse sera, dans l'immense majorité des cas, un blanc gênant. Roel Willemsen, Sales Director chez Talpa Network aux Pays-Bas, et Léa Schollmeyer, Director of Brand & Marketing Communications chez HelloFresh, ont transformé ce constat en démonstration spectaculaire. Un logo sonore composé d'un "hello" chaleureux et d'une sonnette de porte a propulsé HelloFresh à des niveaux de reconnaissance que Netflix n'atteint même pas. Et quand on ajoute le podcast à la radio, l'attitude positive envers la marque bondit de 200 %. L'article décortique la méthode, les résultats chiffrés et une astuce si simple pour les pré-rolls en podcast qu'on se demande pourquoi tout le monde ne l'applique pas.
4 - L'imagination paie
Thierry Mars, Radio Director chez egta, Manu De Coninck, Head of Creative Sales chez Mediahuis en Belgique, et Peggy Voutyras, International Sales Director chez NRJ Global, partagent une conviction : la créativité déverrouille des budgets que le spot classique ne capterait jamais. Du karaoké dans un BYD au festival Nostalgie jusqu'au podcast de marque d'Arkopharma qui a généré 78 % d'intention d'achat sur quatre saisons, ces cas prouvent que l'avenir de la radio ne se compte pas en secondes de spot mais en histoires de marque. L'article contient aussi un échec instructif signé Samsung, parce que les flops ont autant à enseigner que les triomphes.
5 - 100 000 habitants, des millions de vues
Nikos Kartelias dirige une station dans une ville grecque de 100 000 habitants. Sur Instagram, il touche 1,8 million d'utilisateurs uniques par mois. Sur Facebook, 2,5 millions. Sur TikTok, 1,5 million. Plus de vingt fois la population de son marché. Son article est une claque pour tous ceux qui pensent que la taille du marché est une fatalité. Il y explique sa méthode du multiplicateur (confiance, échelle, répétition) et le cas d'un client local devenu marque nationale avec 3,7 millions de vues organiques, sans un centime d'amplification payante. La radio n'est pas un simple pilier, répète Nikos Kartelias. C'est l'étincelle qui allume toute la galaxie.
6 - Dick Fosbury vendait de la radio
Gerry Tabio forme des commerciaux médias depuis plus de trente ans. Son diagnostic est brutal : 75 à 80 % du temps d'un vendeur radio est consacré à satisfaire ou maximiser la demande existante. Le reste ? Presque rien pour la créer. L'article raconte l'histoire d'un commercial qui perd une banque parce qu'il a attendu qu'elle soit prête à parler média, puis la même histoire rejouée par un commercial qui utilise l'IA pour comprendre les vrais problèmes du banquier avant même de décrocher le téléphone. Résultat : un projet sur mesure plutôt qu'un devis. À l'heure où les agences demandent à l'IA de réduire leurs budgets médias, cet article est peut-être le plus urgent de la série.
7 - La bouée programmatique
Aleksandar Rustemovski et Jan Poelmann, chez Aireal, ont construit le premier SSP audio convergent au monde capable de rendre l'inventaire radio (FM, DAB+, IP et podcast) achetable en programmatique. Plus de cent stations connectées en Allemagne, des campagnes réelles en Suisse et en Autriche, et une agence qui a vu un spot apparaître dans son DSP dix secondes après sa diffusion à l'antenne. L'article détaille les sept étapes du système en temps réel et explique pourquoi les budgets captés n'existaient tout simplement pas dans le marché radio traditionnel. Pour ceux qui se demandent encore si la radio programmatique va arriver : elle est déjà là.
8 - L'œil qui ne dort jamais
Roberts Ernests Levics a fondé Spotwise après avoir dirigé le plus grand groupe de radio commerciale en Lettonie. Sa plateforme écoute la radio en continu, identifie chaque publicité, la transcrit, la classe par annonceur, puis fournit le nom du décideur, son email vérifié et un brouillon de message personnalisé pour le contacter. En six mois, sa propre station a généré 108 000 euros de revenus supplémentaires grâce aux leads identifiés. NRJ Suisse : 25 000 euros dès le premier mois. L'article inclut la démonstration de Spotty, un agent conversationnel qui analyse les parts de marché publicitaire en temps réel et par la voix. La prospection commerciale radio vient de changer d'époque.
Le guide pour tout comprendre
Et parce que toute cette série brasse des concepts qui peuvent dérouter (SSP, DSP, programmatique, CPM, DMP, OpenRTB, ciblage contextuel, radio linéaire, audio digital), nous publions simultanément un guide interactif complet. De la FM au programmatique, il couvre l'ensemble de l'écosystème publicitaire audio en neuf chapitres : le fonctionnement de la publicité radio classique, les acteurs de la chaîne de valeur, les régies et leur rôle, l'audio digital et ses spécificités, le programmatique expliqué pas à pas, la data et le ciblage, la mesure de performance, les modèles économiques du podcast, et les tendances qui vont façonner les prochaines années. Chaque chapitre est pensé pour être accessible sans prérequis technique, avec des définitions claires, des schémas et des exemples concrets.
Que vous soyez patron de station locale cherchant à digitaliser vos revenus, commercial radio en quête d'un nouvel argumentaire, directeur marketing d'une régie nationale ou responsable d'une marque qui hésite encore à investir dans l'audio, cette série a été conçue pour vous. Les huit articles et le guide interactif seront publiés progressivement à partir du 1er avril. L'industrie audio est à un tournant. Les outils existent, les preuves sont là, les pionniers ont montré le chemin. Il ne reste qu'à décider de quel côté du fossé vous voulez être.
Que vous soyez patron de station locale cherchant à digitaliser vos revenus, commercial radio en quête d'un nouvel argumentaire, directeur marketing d'une régie nationale ou responsable d'une marque qui hésite encore à investir dans l'audio, cette série a été conçue pour vous. Les huit articles et le guide interactif seront publiés progressivement à partir du 1er avril. L'industrie audio est à un tournant. Les outils existent, les preuves sont là, les pionniers ont montré le chemin. Il ne reste qu'à décider de quel côté du fossé vous voulez être.