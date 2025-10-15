Proximité, authenticité et créativité au cœur d’ICI Gironde €

Selon l’étude Médiamétrie EAR Podcast de septembre 2025, RTL conserve sa position de première radio privée de France avec plus de 37.8 millions d’écoutes mensuelles. Sept de ses programmes figurent dans le Top 30, dont "Les Grosses Têtes", qui s’imposent comme premier podcast de France avec 17.4 millions d’écoutes.
