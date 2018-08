Pros de la radio : l'agenda 2018/2019 ÉVÉNEMENTS



# Septembre 2018 : IBC Show Comme chaque année, l'IBC (International Broadcasting Convention) lance la saison sous un angle essentiellement technique. La manifestation qui se déroule au RAI à Amsterdam se décline en deux temps : un cycle de conférences du 13 au 17 septembre, puis l'ouverture d'une surface qui accueille des centaines d'exposants, du 14 au 18 septembre. Cette imposante manifestation attire chaque année plus de 50 000 visiteurs de 170 pays et 400 intervenants. Du 13 au 18 septembre à Amsterdam (entrée gratuite) +infos show.ibc.org # Septembre 2018 : Next Radio Next Radio est une conférence radiophonique consacrée à "la recherche de bonnes idées créatives pour la radio". Cette journée a été lancée en 2011 par James Cridland et Matt Deegan qui privilégient la présentation d'idées intéressantes et rapides d'études de cas sur la radio (et sur d'autres secteurs). Les conférenciers disposent de 9 ou 18 minutes pour s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Toutes les séances sont présentées et enchaînées les unes après les autres en un seul flux. Le 17 septembre à Londres (entrée payante)

# Octobre/novembre 2018 : International Radio Festival La prochaine et 9e édition de l'International Radio Festival (IRF) aura lieu à Malte, "la ville européenne de la culture 2018" du 25 octobre au 4 novembre. Cet événement international de radiodiffusion né à Zurich et géré par la Suisse se revendique comme "la première et unique conférence pour débattre et pour présenter les affaires, la production et la conservation du média le plus consommé au monde : la radio". Du 25 octobre au 4 novembre à Malte www.internationalradiofestival.com www.next.radio

# Janvier 2019 : Salon de la Radio et de l’audio digital à Paris 120 exposants, 130 conférences, keynotes et masterclass pour le premier événement célébrant tous les métiers de la radio et de l’audio digital en Europe. De nombreuses personnalités viendront échanger et donner leur vision du média pendant trois jours. Pour cette édition, les pays ibériques seront mis à l'honneur. Du 24 au 26 janvier 2019 à la Grande Halle de la Villette à Paris (entrée gratuite) www.salondelaradio.com # Mars/avril 2019 : RadioDays Europe Après Vienne, pour leur dixième édition, les RadioDays Europe font étape à Lausanne (Suisse). Cette année, plus de 130 intervenants animeront plus de 60 conférences thématiques autour de la radio et de l’audio avec une large place destinée à l’innovation. Toutes les conférences sont en anglais et l’entrée est payante. Du 31 mars au 2 avril 2019 à Lausanne www.radiodayseurope.com Accès payant



