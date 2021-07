Prisma Media, Unify, M6 et Planet intègrent PrintAudio d’Audion

PrintAudioTM est une technologie permettant aux éditeurs de convertir automatiquement leurs articles en format audio. Basée sur une intelligence artificielle, elle convertit et lit les articles de manière dynamique pour délivrer une expérience d’écoute fluide. Un player est intégré sur les pages de contenus, ce qui permet aux lecteurs d’ couter leurs articles directement. Les podcasts créés sont hébergés par Audion, qui les diffuse sur les sites des éditeurs et les distribue sur les plateformes d’écoute et propose de monétiser ces contenus par des insertions publicitaires dynamiques, adaptées au contexte des auditeurs. En test depuis d but 2021 chez une dizaine d’éditeurs, la solution est en cours de déploiement sur les sites des groupes Prisma Media, Unify, M6 et Planet, parmi lesquels Marmiton, Aufeminin, Capital.fr...