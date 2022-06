Près du tiers des Québécois écoutent des podcasts

Les six types de contenus les plus écoutés par les auditeurs de balados, sont, dans l’ordre décroissant, la musique (56%), les nouvelles et les actualités (32%), la télévision et les films comme par exemple des critiques (28%), la comédie (27%), la technologie (24%) ainsi que la société et la culture (23%).

D’autres thèmes font également l’objet d’écoute en baladodiffusion, mais dans une moindre mesure. Il s’agit des thèmes des sports et des loisirs (18%), la science et la médecine (17%), l’éducation (16%), les arts (15%), les voyages (13%), les affaires (12%) ainsi que la religion et la spiritualité (9%). Signalons que les adultes âgés de 18 à 24 ans sont plus nombreux à écouter plusieurs des types de contenus en baladodiffusion évalués dans le cadre de l’étude