Près de 600 000 appareils radio DAB+ vendus en 2017 en Suisse

Selon les enquêtes semestrielles menées par l'institut de recherche GfK rapportées par l'OFCOM, les magasins d'électronique ont vendu 304 000 radios DAB+ en 2017. Une étude commanditée par l'OFCOM montre par ailleurs que 290 000 véhicules étaient soit déjà équipés d'un appareil DAB+ (280 000), soit l'ont été après leur mise en circulation (8 200). Le nombre de véhicules équipés d'autoradios DAB+ de manière standard a fortement augmenté, passant de 66% fin 2016 à 85% un an plus tard. Pour la première fois, le nombre de véhicules équipés d'une radio DAB+ dépasse également le million.





Le 9 février 2018, DigiMig SA a révélé que fin 2017, les programmes de radio en Suisse étaient déjà écoutés à 61% en mode numérique, que ce soit via le DAB+ ou sur l'internet. En six mois, l'utilisation de la radio numérique a donc augmenté de 10 points de pourcentage, passant de 49% en automne 2015 à 61% en automne 2017. Dans le même temps, l'utilisation des programmes OUC a reculé de 10points, de 51% à 41%. L'avancée de la radio numérique est principalement soutenue par le DAB+. La part de cette technologie s'élève désormais à 34%, en hausse de 11%depuis l'automne 2015.