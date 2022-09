Près de 3 Français sur 4 sur les messageries instantanées

L’usage des messageries instantanées durant l’été se généralise : 61% des Français âgés de plus de 65 ans ont utilisé au moins une messagerie sur le mois de juillet (en hausse de 4 points par rapport à juillet 2021). Chaque jour, plus de 4 Français sur 10 utilisent ces sites et applications pour communiquer.

En juillet, 54 millions d’individus se sont connectés à internet, soit 85% des Français. Chaque jour, 43.5 millions d’internautes ont surfé sur le web. En moyenne, les Français ont passé 2h05 chaque jour sur internet, en baisse de 17 minutes par rapport à juillet 2021. Le mobile représente 75% du temps passé sur internet.