Au programme, plus de 2 heures de spectacle avec les artistes majeurs de la scène électro/pop en France : The Avener, Cocoon, Thérapie Taxi et Tryo. 2000 personnes sont attendues pour cet événement, réservé aux auditeurs de Radio Scoop.

Jusqu’au mardi 28 janvier, les places sont à gagner sur l’antenne de Radio Scoop et sur le site internet radioscoop.com.