Pourquoi le marché de l'audio à la demande va exploser en 2019 ?

Editeurs de contenus, diffuseurs, les leçons du passé doivent nous guider pour créer de la valeur sur ce nouveau marché. Le maillon faible de l'univers de l'audio à la demande n'est ni la création ni la diversité de l'offre mais bien la difficulté d'y accéder. Américains, Suédois et Français se lancent désormais dans une course à une position significative que personne n'a encore prise.

L'émergence de nouvelles grandes plateformes de distribution est donc inévitable comme l'a montré le marché de la musique et de la vidéo et cela se fera en compétition serrée entre éditeurs historiques et nouveaux entrants : à qui offrira le plus de choix, d'agilité et de valeur ajoutée pour les auditeurs. Côté business, si le modèle d'un téléchargement gratuit financé par la publicité domine le marché américain, le modèle en formules payantes - abonnements, paywall, micro-paiement liées à du contenu ou des services premium -, semble également viable et intéressant.

Le lancement de tootak, précurseur dans son choix d'éditorialisation et de rassembler tout l'audio et pas seulement les podcasts, est emblématique de la démarche digitale qui place l'auditeur au centre de la réflexion comme par exemple la startup française Elson qui place la sélection au cœur de son offre.