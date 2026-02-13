La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Pourquoi la radio reste le média le plus crédible en Allemagne €



La radio s’impose comme le média de confiance numéro un en Allemagne avec 47%, devant la presse (39%) et la télévision (25%), tandis que les réseaux sociaux restent très faiblement crédibilisés à 3%. Cette position se vérifie dans l’ensemble des publics, avec des niveaux de confiance particulièrement élevés chez les 18-29 ans (59%) et en Allemagne de l’Ouest (50%), confirmant la solidité du média radio tous segments confondus.
La radio s’impose comme le média de confiance numéro un en Allemagne avec 47%, devant la presse (39%) et la télévision (25%), tandis que les réseaux sociaux restent très faiblement crédibilisés à 3%. Cette position se vérifie dans l’ensemble des publics, avec des niveaux de confiance particulièrement élevés chez les 18-29 ans (59%) et en Allemagne de l’Ouest (50%), confirmant la solidité du média radio tous segments confondus.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Pourquoi la radio reste le média le plus crédible en Allemagne
Pourquoi la radio reste le média le plus crédible en Allemagne
Rédigé le Vendredi 13 Février 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication