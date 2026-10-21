Pourquoi la couverture publicitaire replace la radio AM/FM au centre du jeu  €

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La règle des 95/5 indique qu’à un instant donné, seuls 5% des consommateurs sont présents sur un marché, contre 95% qui ne le sont pas encore. Pour les annonceurs, l’enjeu consiste donc aussi à construire la demande future en développant la mémorisation auprès de cette population. Source : Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science.
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Rédigé le Mercredi 21 Octobre 2026

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