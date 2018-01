Pourquoi changer le nom d’une radio est périlleux CONSEILS



À Lyon, Charles Couty est probablement le détenteur du record de changements de nom de radio. En l’espace de 17 ans, il a modifié la dénomination de sa station locale à deux reprises. Créée en 2000, Lyon Sport est devenue en 2004 Hit & Sport, puis 6 ans plus tard en 2011, Tonic Radio. "Notre premier nom était trop local et empêchait tout développement en dehors de Lyon, quant au second, nous avions un vrai problème d’identification : les gens n’arrivaient pas à le prononcer… Du coup, cela nous pénalisait auprès de Médiamétrie", explique Charles Couty qui choisit Tonic Radio sans changer le format local dédié au sport. "La transition a duré 2 ans, mais depuis, notre notoriété s’est stabilisée à 45% alors que nous plafonnions à 25 à 30% avec l’ancien nom", souligne Charles Couty. Pari réussi donc, mais on ne l'y reprendra plus : "Il faut un nom percutant, qui se retienne facilement et qui soit court pour le RDS !", conseille Charles Couty. Accès payant



