Pourquoi Edouard Baer quitte la matinale de Nova

En recrutant Edouard Baer pour animer "Plus près de toi", il y a deux ans, Radio Nova avait réalisé un bon coup. Une matinale complètement atypique, tout autant que son animateur qui mettant son talent de comédien de 51 ans au service de l’émission pas comme les autres : des invités, des improvisations ou envolées solitaires sur des mélodies mélancoliques au piano, ou de rencontres avec de jeunes collégiens chargés de dire un poème à l’antenne. La station devra se trouver un nouveau chef d’orchestre la saison prochaine. Édouard Baer, qui l'avait déjà annoncé lors du dernier Festival de Cannes, s'explique dans Le Parisien Dimanche : "Parce que je suis claqué. Et il est bon de faire autre chose aussi, de se renouveler. J’ai envie de théâtre et c’est dur d’assurer deux représentations : une le matin et une le soir. Parce qu’une émission de radio c’est quand même un peu comme une petite représentation…". Il le promet, pas de fâcherie avec la station, juste une envie de passer à autre chose.