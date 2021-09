Pour ses 50 ans, FIP entre au Panthéon

Fip et le Centre des monuments nationaux s'associent pour un événement à l’occasion du 50e anniversaire de la radio, réunissant deux "artistes légendaires" : Sting et Patti Smith. Deux enregistrements pour offrir aux auditeurs de Fip un moment de poésie dans "le temple du verbe, de la pensée et de l’engagement". Ces captations "Live à Fip" auront lieu les 6 et 7 octobre, sans public.

"Ces enregistrements exceptionnels produits à l’occasion du 50è anniversaire de la radio, rendent hommage à l’œuvre de deux artistes anglo-saxons de la scène musicale internationale, dont les mots, la musique et le regard sur le monde ont accompagné intimement plusieurs générations" précise la station de Radio France.