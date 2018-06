Pour ses 30 ans, Wit FM remonte le temps

Depuis ce 11 juin, Wit FM passe "en mode flashback" et permet à ses auditeurs de revivre les 30 dernières années de la radio. Wit FM a imaginé un dispositif antenne et web totalement dédié à l’événement pour les mois à venir, un véritable retour vers le futur pour la radio qui passera à travers les trois dernières décennies. Ludo et Bérénice, qui animent la matinale, remonteront le temps de 6h à 10h avec des capsules de ce qui a fait l’actu musicale pendant 30 ans. Des capsules que l’on pourra retrouver également toute la journée. Il y aura aussi les témoignages et anecdotes à la fois amusantes et tout en émotion des personnalités et journalistes qui ont fait Wit fm depuis 1988.