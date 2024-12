Pour les fêtes, Bel RTL monte le son

Depuis ce 23 décembre, chaque jour de 10h à 13h, les auditeurs de Bel RTL embarquent sur "La Route des Vacances". Ce quizz musical emblématique revient avec des cadeaux et un jeu de mots cachés dans les chansons. En bonus, un voyage pour deux personnes à Ibiza est à gagner grâce à Bérénice et Sandrine Corman. Un rendez-vous en présence de Tom Bourgueil, le plus jeune animateur radio de Belgique, qui partagera ses bons plans voyages aux côtés de sa mère, Bérénice. Une émission familiale, pétillante et pleine de Ce 24 décembre, de 18h à 20h, Bel RTL programme les 20 titres incontournables de Noël. Sandrine Dans et Antoine Guillaume concoctent une playlist composée de Mariah Carey à Wham, en passant par Michael Bublé et Garou, tous les classiques des fêtes pour faire monter la magie de Noël.