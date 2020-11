Pour les Indés Radios, c'est "une période atypique"

Ainsi le taux d’activité sur la vague (part des actifs travaillant dans des conditions particulières) est de 11% dont 8% pour le télétravail non habituel versus 15% sur la vague de mai à juin 2020. Dans ce contexte, si on compare l’audience cumulée de sept-oct 2020 à sept-oct 2019, les résultats sont contrastés. Les programmes locaux sont l’agrégat qui souffre le plus avec 17.6% d’audience cumulée (versus 19.2%), Suivi par les programmes musicaux avec 34.9% d’audience cumulée (versus 36.1%). Puis, par les programmes généralistes avec 35.1% d’audience cumulée (versus 35.4%), avec une plus forte baisse pour les programmes généralistes privés (19.6% versus 20.6%). Les agrégats qui tirent leur épingle du jeu sont les radios de service public en progression à 28.4% versus 26.6% et les programmes thématiques avec 14.7% (versus 13.4%).