Mardi 9 Décembre 2025 - 15:35

10.3 millions de Français écoutent la radio chaque jour sur un support numérique


Chaque jour, 10.3 millions de personnes écoutent la radio sur un support numérique, selon les données EAR Global Radio pour la vague septembre-octobre 2025. Cette audience représente 18.2% de la population âgée de 13 ans et plus, en hausse de 473 000 auditeurs en un an. Le mobile reste le principal moteur de cette progression, devant les enceintes vocales et l’ordinateur.


10.3 millions de Français écoutent la radio chaque jour sur un support numérique, soit 18.2% des 13 ans et plus. Le mobile reste le premier support (6.7 millions), devant les enceintes connectées, l’ordinateur, la télévision et la tablette © Médiamétrie - Tous droits réservés
10.3 millions de Français écoutent la radio chaque jour sur un support numérique, soit 18.2% des 13 ans et plus. Le mobile reste le premier support (6.7 millions), devant les enceintes connectées, l’ordinateur, la télévision et la tablette © Médiamétrie - Tous droits réservés

D’après les derniers résultats EAR Global Radio publiés par Médiamétrie, la radio rassemble désormais 10.3 millions d’auditeurs quotidiens sur les supports numériques. Cela représente 18.2% des Français âgés de 13 ans et plus, contre 17.5% à la même période en 2024. Cette croissance s’accompagne d’un gain net de 473 000 auditeurs quotidiens sur un an, confirmant la progression continue de l’audio digital dans les usages radio.
Le téléphone mobile reste le support numérique privilégié avec 6.7 millions d’auditeurs quotidiens, soit 11.9% de la population, en hausse par rapport aux 11.3% mesurés un an plus tôt. Il devance les enceintes à commande vocale (1.6 million d’auditeurs quotidiens, soit 2.8%), qui progressent également (+0,2 point en un an), et l’ordinateur (1.2 million d’auditeurs quotidiens, 2.2%). 

Les autres supports numériques, comme les téléviseurs (962 000 auditeurs) et tablettes (466 000), maintiennent leur présence mais à un niveau plus modeste. La durée moyenne d’écoute sur les supports numériques atteint 2h31, soit une minute de plus que sur les supports dits "dédiés à la radio" (2h30). Cette stabilité de l’engagement, malgré la diversité des supports, confirme l’ancrage de la radio dans les usages numériques quotidiens.

Un public numérique élargi aux plus de 60 ans

L’écoute numérique continue de progresser dans plusieurs segments de la population. Les 35-59 ans sont les plus engagés avec 23% d’auditeurs quotidiens sur supports numériques (+1.2 point). Viennent ensuite les CSP+ (25%, +0.8 point) et les Franciliens (22.8%, +1.9 point). À noter également, une progression notable chez les 60 ans et plus : 15.2% d’entre eux écoutent la radio via un support numérique, contre 14.1% un an plus tôt. 
Les supports numériques représentent aujourd’hui 25.5% du volume total d’écoute de la radio, contre 23.6% en septembre-octobre 2024. Les supports dédiés à la radio (autoradios, postes fixes, radios-réveils...) concentrent encore 74.5% de l’écoute globale, mais leur part recule légèrement (−1.9 point en un an), au profit d’une écoute multi-écrans et en mobilité.

Les supports numériques représentent 25.5% du volume total d’écoute de la radio, contre 23.6% un an plus tôt. Les supports dédiés à la radio (postes, autoradios…) restent majoritaires avec 74.5% du volume d’écoute. © Médiamétrie – Tous droits réservés
Les supports numériques représentent 25.5% du volume total d’écoute de la radio, contre 23.6% un an plus tôt. Les supports dédiés à la radio (postes, autoradios…) restent majoritaires avec 74.5% du volume d’écoute. © Médiamétrie – Tous droits réservés

