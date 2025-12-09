10.3 millions de Français écoutent la radio chaque jour sur un support numérique

-
Le téléphone mobile reste le support numérique privilégié avec 6.7 millions d’auditeurs quotidiens, soit 11.9% de la population, en hausse par rapport aux 11.3% mesurés un an plus tôt. Il devance les enceintes à commande vocale (1.6 million d’auditeurs quotidiens, soit 2.8%), qui progressent également (+0,2 point en un an), et l’ordinateur (1.2 million d’auditeurs quotidiens, 2.2%).
Un public numérique élargi aux plus de 60 ans
L’écoute numérique continue de progresser dans plusieurs segments de la population. Les 35-59 ans sont les plus engagés avec 23% d’auditeurs quotidiens sur supports numériques (+1.2 point). Viennent ensuite les CSP+ (25%, +0.8 point) et les Franciliens (22.8%, +1.9 point). À noter également, une progression notable chez les 60 ans et plus : 15.2% d’entre eux écoutent la radio via un support numérique, contre 14.1% un an plus tôt.
Les supports numériques représentent aujourd’hui 25.5% du volume total d’écoute de la radio, contre 23.6% en septembre-octobre 2024. Les supports dédiés à la radio (autoradios, postes fixes, radios-réveils...) concentrent encore 74.5% de l’écoute globale, mais leur part recule légèrement (−1.9 point en un an), au profit d’une écoute multi-écrans et en mobilité.