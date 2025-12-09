10.3 millions de Français écoutent la radio chaque jour sur un support numérique

D’après les derniers résultats EAR Global Radio publiés par Médiamétrie, la radio rassemble désormais 10.3 millions d’auditeurs quotidiens sur les supports numériques. Cela représente 18.2% des Français âgés de 13 ans et plus, contre 17.5% à la même période en 2024. Cette croissance s’accompagne d’un gain net de 473 000 auditeurs quotidiens sur un an, confirmant la progression continue de l’audio digital dans les usages radio.

Le téléphone mobile reste le support numérique privilégié avec 6.7 millions d’auditeurs quotidiens, soit 11.9% de la population, en hausse par rapport aux 11.3% mesurés un an plus tôt. Il devance les enceintes à commande vocale (1.6 million d’auditeurs quotidiens, soit 2.8%), qui progressent également (+0,2 point en un an), et l’ordinateur (1.2 million d’auditeurs quotidiens, 2.2%).