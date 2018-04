Pour 9 Français sur 10, l'accès à la radio est un droit essentiel

Pour Alain Liberty, président du SIRTI : "Cette étude démontre que les auditeurs sont attachés à la radio hertzienne et souhaitent que ce modèle continue à les accompagner dans leurs nouveaux usages des médias. Plus de 6 Français sur 10 pensent d’ailleurs que des campagnes d’information institutionnelles seraient utiles afin de présenter et valoriser l’écoute de la radio en hertzien sur smartphone. Avec les risques qui pèsent sur la protection de leurs données personnelles, les français plébiscitent l’écoute hertzienne, garante de l’anonymat. Pour assurer la maîtrise de la diffusion broadcast, indépendamment des opérateurs de télécommunications et des GAFANs, il semble indispensable que les pouvoirs publics s’emparent du sujet de l’activation des puces FM et DAB+ dans les smartphones, et plus globalement de la protection du droit à l’accès et à l’écoute de la radio, libre, anonyme et pluraliste".