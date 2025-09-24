La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Évolution mensuelle des téléchargements de podcasts au Portugal en 2025, avec un pic à 18.47 millions en mai et une forte baisse estivale à 8.28 millions en août. Cette tendance illustre très certainement l’impact saisonnier sur la consommation audio digitale. Source : Marktest, Pod_Scope (septembre 2025)
Portugal : une baisse d'audience de 39% observée pour les podcasts
Rédigé le Mercredi 24 Septembre 2025

