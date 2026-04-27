La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Portugal : le marché des podcasts atteint 11.9 millions de téléchargements en mars €



Les téléchargements mensuels de podcasts atteignent 11,92 millions en mars 2026, en hausse par rapport à février (11.58) et janvier (13.52), après un pic à 18.47 en mai 2025. Sur la période observée, les volumes varient entre 8.28 et 18.47 millions de téléchargements mensuels. Source : Pod_Scope / Marktest
Les téléchargements mensuels de podcasts atteignent 11,92 millions en mars 2026, en hausse par rapport à février (11.58) et janvier (13.52), après un pic à 18.47 en mai 2025. Sur la période observée, les volumes varient entre 8.28 et 18.47 millions de téléchargements mensuels. Source : Pod_Scope / Marktest
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Portugal : le marché des podcasts atteint 11.9 millions de téléchargements en mars
Portugal : le marché des podcasts atteint 11.9 millions de téléchargements en mars
Rédigé le Lundi 27 Avril 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication