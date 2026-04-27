Portugal : le marché des podcasts atteint 11.9 millions de téléchargements en mars €

Les téléchargements mensuels de podcasts atteignent 11,92 millions en mars 2026, en hausse par rapport à février (11.58) et janvier (13.52), après un pic à 18.47 en mai 2025. Sur la période observée, les volumes varient entre 8.28 et 18.47 millions de téléchargements mensuels. Source : Pod_Scope / Marktest
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