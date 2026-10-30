Polynésie La 1ère prépare ses antennes radio à la saison cyclonique

En complément de la radio, Polynésie La 1ère mobilisera son site d'actualité, son application et ses réseaux sociaux pour assurer un suivi en direct, selon la disponibilité des réseaux. La station propose également cyclone.la1ere.pf, un espace consacré à la préparation des familles avant, pendant et après un cyclone.

Conçu pour une consultation sur téléphone, ce site rassemble les différents niveaux d'alerte, les gestes de prévention, les numéros utiles, les contacts des mairies et les fréquences FM permettant de recevoir les programmes radio. Il donne également accès aux recommandations des autorités et à des documents officiels disponibles en français, en reo tahiti et en marquisien. Les utilisateurs peuvent retrouver les directs radio et télévision ainsi que le suivi de l'actualité. Polynésie La 1ère prévoit de maintenir cette couverture jusqu'au retour à la normale, en associant information de proximité et conseils pratiques.

