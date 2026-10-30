Polynésie La 1ère prépare ses antennes radio à la saison cyclonique

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En Polynésie française, la saison cyclonique s'étend de novembre à avril. Pour cette période 26-27, Polynésie La 1ère prépare une organisation destinée à maintenir l'information des habitants des différents archipels. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le phénomène El Niño devrait atteindre son maximum en décembre et se maintenir jusqu'en février 2027, avec une probabilité proche de 100%. Météo-France, qui suit quotidiennement l'activité cyclonique et les perspectives pour les sept jours suivants, rappelle que les phases El Niño favorisent en moyenne la formation de cyclones dans le bassin polynésien, sans permettre d'en prévoir les conséquences sur chaque archipel. Dès l'annonce d'une pré-alerte par le Haut-commissariat, Polynésie La 1ère adaptera ses programmes et ses moyens rédactionnels et techniques.
Une couverture radio permanente en situation de crise
La radio occupera une place centrale dans le dispositif de Polynésie La 1ère, avec une présence prévue 24 heures sur 24 en situation de crise. L'antenne diffusera des flashs d'information, des éditions spéciales, des points météorologiques et des interventions des autorités afin de suivre l'évolution des phénomènes cycloniques et de rappeler les consignes de protection. Les rédactions et les équipes techniques travailleront en lien avec Météo-France, le Haut-commissariat, les services du Pays, les communes et les secours.
L'objectif est de maintenir un relais d'information accessible aux habitants des îles, notamment lorsque les conditions météorologiques se dégradent. La radio devra également rendre compte des situations locales et transmettre les informations officielles. Ce dispositif s'inscrit dans la mission de service public de Polynésie La 1ère, qui entend assurer une information vérifiée et compréhensible.
Un site numérique pour retrouver les alertes et les fréquences FM
En complément de la radio, Polynésie La 1ère mobilisera son site d'actualité, son application et ses réseaux sociaux pour assurer un suivi en direct, selon la disponibilité des réseaux. La station propose également cyclone.la1ere.pf, un espace consacré à la préparation des familles avant, pendant et après un cyclone.
Conçu pour une consultation sur téléphone, ce site rassemble les différents niveaux d'alerte, les gestes de prévention, les numéros utiles, les contacts des mairies et les fréquences FM permettant de recevoir les programmes radio. Il donne également accès aux recommandations des autorités et à des documents officiels disponibles en français, en reo tahiti et en marquisien. Les utilisateurs peuvent retrouver les directs radio et télévision ainsi que le suivi de l'actualité. Polynésie La 1ère prévoit de maintenir cette couverture jusqu'au retour à la normale, en associant information de proximité et conseils pratiques.