Podtrac : le classement d'avril au États-Unis

En avril dernier aux États-Unis, et selon Podtrac, les 20 principaux éditeurs ont enregistré une baisse de leur audience mensuelle par rapport à mars. Trois éditeurs (WNYC Studios, American Public Media et WBUT) ont enregistré une croissance positive de leur nombre de téléchargements mondiaux de mars à avril.

L'audience mensuelle unique moyenne des 10 principaux éditeurs a diminué de 15% par rapport à mars, tandis qu'elle a augmenté de 11% par rapport à avril 2019. Enfin, les flux et téléchargements uniques mondiaux ont diminué de 6% pour les 10 principaux éditeurs par rapport à mars et ont augmenté de 20% par rapport à avril 2020.