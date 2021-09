Podcasts : près de 108 millions d’écoutes en août

La forte évolution de l’écoute des podcasts observée sur le mois d’août (+26% versus juillet 2021 et +37% en 1 an versus août 2020) relève sans conteste d’une appétence toujours plus marquée des Français pour ce format. Toutefois, elle est également liée à l’élargissement du périmètre de l’étude qui intègre désormais la mesure de la totalité des podcasts accessibles via les sites et applications de France Inter et France Culture.

France Inter est la radio la plus téléchargée avec plus de 27 millions de podcasts. En août, l'émission "L'After Foot" (RMC) passe devant celle des Grosses Têtes (RTL). Deux émissions qui ont respectivement été écoutées et/ou téléchargées par 13 477 000 et 11 789 000.