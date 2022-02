Podcasts : les "Supers Auditeurs" sont plus sensibles à la publicité

Selon Tom Webster, SVP chez Edison Research, "Il est clair que les consommateurs les plus actifs de podcasts sont à la fois difficiles à atteindre par les moyens traditionnels de publicité, et aussi extrêmement réceptifs au bon message, dans le bon contexte, dans leurs podcasts préférés. L'industrie du podcast a une opportunité incroyable d'être un moyen d'accès fiable à un sous-ensemble extrêmement précieux de consommateurs".

Plus de la moitié (55%) des "Supers Auditeurs" écoutent actuellement des podcasts via YouTube, et 20% écoutent des podcasts via YouTube le plus souvent, juste derrière Spotify (23%). Enfin, 19% des "Supers Auditeurs" déclarent découvrir les podcasts le plus souvent via YouTube, suite aux recommandations de leurs amis et de leur famille (17%) et en recherchant sur Internet (13%).