De plus en plus de podcasts naissent, rediffusions d’émissions ou sujets natifs… Le podcast peut être comparé à une consommation à la Netflix. Le luxe de l’écoute "On Demand" est de plus en plus plébiscité. Pour James Cridland, passionné de l’audio, rédacteur en chef de Podnews et écrivain, conférencier, "la France a du retard sur d’autres pays, retard essentiellement dû au frein de la langue", une grande partie du contenu des podcasts étant en anglais.