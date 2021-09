Podcast : le grand gagnant de la saison €

Ce n'est plus un secret : le marché du podcast explose ces dernières années, que nous écoutions des replays ou des podcasts natifs. À l'international, il est question d'une création de podcast toutes les deux minutes, ce qui correspond à un volume de plus de 900 000 créations sur une année, comme ce fut le cas en 2020. En France, cette tendance à la croissance se mesure franchement : rappelez-vous que 2020 a vu l'offre de chaînes et de sujets littéralement bondir, générant un nombre d'auditeurs en hausse de 48% par rapport à l'année précédente.