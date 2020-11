Podcast : la Scam, véritable soutien à la création  €

La société civile des auteurs multimedia (Scam), c'est environ 46 000 inscrits. C'est aussi entre 3 000 et 5 000 auteurs par an. Le podcast, pour Hervé Rony, ne déclenche pas un cataclysme ou séisme dans cette organisation : comme pour les médias traditionnels, les plates-formes de diffusion se doivent de rémunérer les auteurs des podcasts natifs diffusés. Mais le rôle de la Scam n'est pas seulement de rappeler ce devoir, il consiste également en un accompagnement souple, selon la rentabilité des plates-formes. "J'insiste sur l'importance de nous adapter : on ne négocie pas de la même manière avec Facebook et avec les plates-formes plus modestes", souligne le directeur général de la Scam. Il précise également que le podcast a ses particularités, ce qui implique, en termes de droits d'auteur, des modèles de répartition différents.