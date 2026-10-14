La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Podcast audio ou vidéo : les auditeurs choisissent selon le moment €



L'écoute des podcasts audio accompagne principalement l'activité physique ou la marche (48%), les tâches ménagères (47%), les déplacements (42%) et la préparation des repas (41%). Elle intervient également pendant les moments de détente avec une attention particulière portée au contenu, pour 39% des consommateurs interrogés. Source : SiriusXM Media, Edison Research et Publicis Media, "Podcasts: One Audience, Two Formats, Shared Impact", 2026.
L'écoute des podcasts audio accompagne principalement l'activité physique ou la marche (48%), les tâches ménagères (47%), les déplacements (42%) et la préparation des repas (41%). Elle intervient également pendant les moments de détente avec une attention particulière portée au contenu, pour 39% des consommateurs interrogés. Source : SiriusXM Media, Edison Research et Publicis Media, "Podcasts: One Audience, Two Formats, Shared Impact", 2026.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Podcast audio ou vidéo : les auditeurs choisissent selon le moment
Podcast audio ou vidéo : les auditeurs choisissent selon le moment
Rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication