Podcast audio ou vidéo : les auditeurs choisissent selon le moment €

L'écoute des podcasts audio accompagne principalement l'activité physique ou la marche (48%), les tâches ménagères (47%), les déplacements (42%) et la préparation des repas (41%). Elle intervient également pendant les moments de détente avec une attention particulière portée au contenu, pour 39% des consommateurs interrogés. Source : SiriusXM Media, Edison Research et Publicis Media, "Podcasts: One Audience, Two Formats, Shared Impact", 2026.
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