Podcast : Podigee et Audion lancent une nouvelle solution complète

Podigee, la plateforme d’hébergement, de distribution et d’analytics de podcast, pourra désormais être complétée nativement par les technologies de monétisation de l’Adtech Audion : insertion dynamique en temps réel, personnalisation (DCO) et mesure de l’efficacité.

Avec ce partenariat, Audion et Podigee "permettent d’utiliser dans un seul outil leurs technologies indépendantes, chacune expertes dans leur domaine et parfaitement compatibles. C’est la première plateforme qui permet à la fois d’héberger et publier du contenu podcast, et d’insérer automatiquement de la publicité ciblée, non intrusive et respectueuse de l’expérience auditeur" indique les deux sociétés dans un communiqué..



Ce partenariat entre deux acteurs des technologies du podcast en Europe permettra à Audion, qui ouvre un bureau à Berlin dans les prochaines semaines, de se développer particulièrement sur le marché allemand. Il offrira l’opportunité à Podigee d’accompagner les éditeurs de podcasts français.