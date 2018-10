Podcast, MoJo et Vidéo Mobile au Salon de la Radio et de l’Audio Digital 2019

Le MoJo (ou Journalisme Mobile) envahit les rédactions. De plus en plus de stations ne pensent plus seulement "radio". Elles pensent contenu. Les outils utilisés pour capter ces contenus ne sont plus des micros. Ce sont des smartphones. Ces nouveaux couteaux suisses savent tout faire et sont maintenant capables de le faire en format natif non compressé. Le Salon de la Radio et de l’Audio Digital répond à la demande de nombreux visiteurs en 2018 en créant un nouvel espace "Podcast, MoJo & Vidéo Mobile". Quelles sont les applications utilisées par les rédactions aujourd’hui ? Quels sont les micros, les trépieds, les stabilisateurs, les lumières LED... et surtout avec quel workflow ? La réponse à ces questions, vous les aurez sur un nouvel espace que le Salon de la Radio propose pour la première fois en 2019 : l’espace "Podcast, MoJo et Vidéo Mobile".