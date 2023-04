Plus du quart des Français jouent chaque jour à des jeux vidéo

Les joueurs, même les plus assidus, sont également adeptes de contenus vidéo : la quasi-totalité (92%) d’entre eux regardent également au moins un contenu vidéo chaque jour, qu’il s’agisse de programmes TV, vidéos sur internet ou de contenus visionnés en VoD/SVoD.

Certaines plateformes comme Netflix et Amazon Prime Video par exemple ont saisi ce lien et proposent des jeux vidéo avec leur abonnement. Par ailleurs, l’univers des jeux vidéo inspire aussi les scénarios de séries diffusées sur ces plateformes. A l’instar de The Witcher diffusée sur Netflix ou The Last of Us distribuée par Amazon Prime Video.