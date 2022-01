Plus de 7.8 millions auditeurs quotidiens pour les Indés Radios

La part d’audience des Indés Radios (11.6%) progresse également avec + 0.2 point sur une vague et + 0.9 point sur un an. À ce titre, Les Indés Radios constituent l’offre radio qui progresse le plus sur un an sur cet indicateur. Sur la cible clef pour le marché publicitaire des 25-49 ans, Les Indés Radios réalisent également de très bons scores avec un quart d’heure moyen et une PDA respectivement en hausse de 5% et de 1.1 point sur un an.

Avec ses 14.3% d’audience cumulée, Les Indés Radios et leurs 130 stations locales, régionales et thématiques constituent pour la 66e vague Médiamétrie la première audience de France.