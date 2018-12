Plus de 1.7 million d’utilisateurs d'enceintes à commande vocale

Âgé de 39 ans en moyenne, l’utilisateur d’enceintes à commande vocale est plus jeune que la moyenne des internautes. Il appartient davantage aux catégories socio-professionnelles supérieures et vit dans un foyer d’au moins 3 personnes. Les utilisateurs d’enceintes à commande vocale "font appel" à leur équipement avant tout pour écouter de la musique, usage n°1. Les usages audios au sens large - musique, radio / webradio et podcasts - sont d’ailleurs plébiscités par une très large majorité. Puis vient l’info pratique avec des questions sur la météo et en 3ème position un usage média : écouter la radio en direct. La recherche sur internet arrive en 4e place. En revanche, l’utilisation de l’enceinte à commande vocale pour faire du shopping ou commander un taxi ou une pizza sur internet est un usage encore peu développé.