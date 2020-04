Plus d'un million de sessions d'écoute en mars pour Skyrock PLM

Skyrock PLM a généré 45 587 heures d’écoute en mars 2020, soit une progression de 8,78% (mois normé) par rapport à février 2020. La durée d’écoute par session est d’environ 10 minutes, et l’auditeur de Skyrock PLM cumule une écoute de la radio de 25 minutes par jour. La radio a généré 8.5 millions d’écoutes depuis son lancement le 14 juillet 2019, dont plus d'un million d’écoutes en mars 2020. L’audience de Skyrock PLM se répartit principalement dans les zones francophones. Les podcasts ont généré 5 361 écoutes différées en mars 2020. Le podcast le plus plébiscité est celui de l’Info Mili qui progresse de 12%. Skyrock PLM résonne également sur les réseaux sociaux : Facebook avec 170 000 personnes atteintes depuis le début de l’année et, de même, Twitter avec 75 000 impressions.