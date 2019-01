Plink produit "Olfaplay" le nouveau podcast de Guerlain

Comme l’explique, Delphine Chorenslup, Vice-Présidente du digital pour la maison Guerlain, "nous cherchions un terrain d’expression moins limité qui puisse permettre de passer des émotions de la manière la plus sincère qui soit et le podcast s’est naturellement imposé". "Ces dernières années nous nous sommes un peu perdus dans les images. Pour évoquer le parfum, l’intime, il fallait pouvoir fermer les yeux, le son s’imposait alors tout naturellement" a pour sa part souligné Pierre Henri Samion, Co-fondateur de Plink, studio de création de podcast dédié aux marques. Ce partenariat entre Plink et Guerlain a déjà donné naissance à 25 épisodes du podcast Olfaplay et se veut être le déclic qui donnera envie à l’auditeur de raconter – lui aussi – son histoire sur l’application du même nom.