Plan de relance : le "oui mais…" de la Scam

"Si toutes les mesures annoncées doivent donc être saluées, ce plan de relance n'est qu'un moyen de réponse ponctuel à la crise de la Covid-19 et n'épuise pas tous les sujets du soutien public à la culture, notamment en ce qui concerne les répertoires de la Scam. Une relance efficace doit mettre en place des moyens permettant à ces industries de prospérer sur le long terme, et aux auteurs et autrices de créer et vivre de leur création". Dans ce contexte, la Scam sera très attentive aux discussions relatives au projet de loi de finances (PLF) 2021 qui devra assurer "une juste pérennisation des dispositifs de soutien directs aux créateurs et créatrices dans toute leur diversité : artistes-auteurs, intermittents, salariés, etc".

A cet égard, la Scam rappelle "la nécessaire sanctuarisation du financement de l'audiovisuel public, qui a plus que jamais démontré pendant le confinement son utilité, sa capacité d'adaptation, et le rôle social primordial qui est le sien, et dont seule une augmentation de la contribution à l'audiovisuel public (CAP), qu'elle appelle de ses vœux depuis des années, serait en mesure de garantir le financement pérenne et dynamique".