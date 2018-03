Phare FM lance une campagne de financement participatif

Phare Media est une association à but non lucratif qui gère la station Phare FM . Elle revendique notamment près de 160 000 écoutes actives dans le monde par mois. Jusqu’à l’année dernière, ses applications n’étaient que de simples lecteurs de flux pour Phare FM, ou un affichage classique des textes quotidiens de Parole du Jour. Les applications étaient vieillissantes et n’étaient pas mises à jour assez régulièrement pour régler les bugs récurrents. En 2018, l’ensemble des applications seront mises à jour pour répondre aux besoins des utilisateurs. L’application Phare FM intégrera notamment un nouveau design et de nouveaux services. Ce sera un player avancé permettant d’écouter Phare FM, ses webradios mais aussi d’accéder facilement et rapidement aux replays et en bonus, elle intégrera aussi un nouveau système de playlists.Phare FM espère collecter 50 000 € en l'espace de 15 jours. La campagne de financement participatif est disponible ICI