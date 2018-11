Patrick Bruel dans les studios de Kiss FM

Un entretien d'une heure où il est en quelque sorte aussi le co-animateur de l'émission des #LEVTOT avec Eric, Jérém et Bidule. L'émission sera diffusée ce vendredi 23 novembre entre 08h et 09h. Patrick Bruel y parlera de son amour de la région PACA, de cet album mais aussi de son actualité. Une vingtaine de privilégiés ont assisté à cet enregistrement et ont ainsi eux aussi pu échanger avec le chanteur. Et parmi les invités, René Molines, le président de l'association Aadrien, qui a ainsi échangé plusieurs minutes avec lui pour évoquer l'association qui vient en aide aux enfants malades de la région. Patrick Bruel a donc décidé d'inviter des enfants de l'association à venir le rencontrer le soir de son concert à Nice au Palais Nikaïa le 30 mars.