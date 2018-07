Patrick Beja, profession podcasteur

"Il touche plus de 6 000 dollars tous les mois avec les quatre émissions qu’il a créées."

Après avoir écouté beaucoup de musique sur son premier iPod, cet ex-attaché de presse de l’éditeur de jeux vidéo Blizzard décide de fouiller parmi les podcasts que propose Apple. Mais en 2006, ils n’étaient pas très nombreux en langue française. Il réussit tout de même à trouver un podcast en anglais sur le thème de son jeu vidéo préféré "World of warcraft" et également quelques podcasts sur les nouvelles technologies. Mais sur ces deux thèmes, ce format d’écoute audio numérique en langue française est aux abonnés absents. Patrick Beja décide donc de réaliser lui-même ses podcasts pour la francophonie. Aujourd’hui, il vit de ses productions et a lâché son emploi d’attaché de presse. Pour lui, "le véritable intérêt des podcasts, c’est qu’on peut prendre son temps". Les programmes radio traditionnels ne donneraient pas autant de temps sur des sujets de niche. "Le podcast ne va pas remplacer la radio, de la même manière que YouTube ne remplace pas la télé." Il pense que le podcast a une place unique. "Le fait de pouvoir écouter quand on veut et où on veut avec des thématiques très spécifiques est intéressant, alors que la radio fait très bien son boulot sur des sujets généralistes."