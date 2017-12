Pas de gel sur l'enveloppe FSER en 2017

La CNRA, coprésidée par Eliane Blin et Farid Boulacel, se félicite de l'attention portée par le Ministère de la Culture, à ses demandes et au secteur des radios associatives. En effet, "un gel budgétaire de 7% aurait eu des répercussions désastreuses sur le montant des aides sélectives" rappelle le syndicat qui défend les intérêts des radios associatives.

"Toutefois nous devons attendre que l'ensemble des dossiers soient instruits pour évaluer précisément l'évolution de l'aide sélective et savoir si elle sera significative en regard de la baisse de la subvention d'exploitation 2017 ajoutée aux baisses successives des subventions sélectives sur les 3 dernières années" tient à préciser la CNRA.