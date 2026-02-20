"Partir" le podcast touristique d’ICI revient avec cinq nouveaux épisodes

Vous aimerez aussi
Le réseau ICI met en ligne cinq nouveaux épisodes de "Partir", son podcast sonore touristique. Ces contenus sont accessibles sur l’ensemble des plateformes de podcasts, sur l’application Radio France ainsi que sur ici.fr. Les nouveaux épisodes proposent un voyage audio à Lille et sa métropole pour ICI Nord, à Amiens sur les traces de Jules Verne avec ICI Picardie, à Nantes et ses jardins extraordinaires pour ICI Loire Océan, à Pau ville royale aux accents béarnais avec ICI Béarn Bigorre, ainsi qu’au Havre et son architecture des années 50 proposé par ICI Normandie Rouen.
"Partir" est présenté comme le premier guide sonore touristique du réseau ICI. Ce podcast natif s’inscrit dans l’écosystème audio d’un réseau qui regroupe 44 radios locales du groupe Radio France.
Ce podcast repose sur l’expertise des équipes d’ICI, composées d’animateurs, de journalistes et de techniciens, décrits comme des observateurs privilégiés de leurs territoires. Ces professionnels mettent à profit leur connaissance fine des villes, des villages, de leur patrimoine et de leurs habitants pour proposer des contenus audio pensés pour voyager, découvrir la France ou préparer un week-end.