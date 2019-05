Participez aux Casablanca Broadcast Days avec LaLettre.pro et ConnectOnAir.com

Le CBD -Casablanca Broadcast Days- se déroulera sur deux jours pour la seconde fois depuis sa création. Mardi 11 juin et mercredi 11 juin 2019 au Grand Mogador. Huit ateliers techniques et 8 ateliers contenu et vente seront proposés sur ces deux jours. En 2019, La Lettre Pro de la Radio et ConnectOnAir.com sont partenaires de cet événement et invitent les professionnels, les radios et les acteurs de l'industrie de la radio et de la télévision intéressés par le marché marocain à y participer.

Avec 31 exposants internationaux en 2018, plus de 500 visiteurs professionnels du broadcast et de la production radio et TV ont pu assister aux présentations et échanger sur les dernières technologies, la numérisation des médias, l'avenir de la radio et e la TV.