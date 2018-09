Paris Podcast Festival : demandez le programme !

Au programme de ces 3 jours : 11 podcasts ou créations inédites à découvrir à l'occasion de sessions d'écoute à l'auditorium, 16 podcasteurs partageront leur expérience avec le public lors de rencontres, 14 épisodes de podcasts seront enregistrés en direct et en public sur le plateau d'enregistrement de Moustic, 5 ateliers pédagogiques seront ouverts au public et au jeune public, 3 master classes... La Fabrique du Podcast accueillera également les professionnels le vendredi après-midi pour des conférences et tables rondes sur les enjeux du secteur et une session de networking.

Le vendredi 19 octobre, 18h30 à 19h30, la session d’écoute d’ouverture mettra en exergue "DreamStation" (une fiction de Sébastian Dicenaire proposée par France Culture) avec la participation de Sandrine Treiner, directrice de France Culture.