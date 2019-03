Palmarès du Prix des Jeunes écritures RFI-AUF

Les prix ont été remis la veille de la Journée internationale de la Francophonie, à la Cité internationale universitaire de Paris, en présence de Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie, et Yanick Lahens. Cette première édition du Prix des jeunes écritures RFI – AUF, largement relayée sur les ondes de RFI et dans le réseau de l’AUF, a rencontré un vif succès. Les 673 oeuvres en compétition ont généré sur le site short-edition.com 270 000 lectures, 70 000 votes et 37 000 commentaires.

Le Prix des Jeunes écritures a été attribué à "Salim et moi" de Nicolas BRNS (France), le Prix des Jeunes écritures – mention prix étudiant à "Illusion" de Yemna (Maroc) et le Prix du Public a été attribué aux "Défis de la vie" de May Tafesh (Palestine).