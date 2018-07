Ouverture des votes pour les NRJ DJ Awards

DJ international de l'année

ARMIN VAN BUUREN

CALVIN HARRIS

DIPLO

KYGO

MARTIN GARRIX

ZEDD



Groupe ou duo de l'année

CALVIN HARRIS / DUA LIPA

CLEAN BANDIT

DAVID GUETTA / MARTIN GARRIX

MONO MIND / HUGEL

OFENBACH

SHOWTEK / MOBY



DJ francophone de l'année

FRENCH DJ OF THE YEAR

BOB SINCLAR

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

FEDER

KUNGS

LOST FREQUENCIES



Révélation de l'année

DENNIS LLOYD

HUGEL

JAMES HYPE

MARSHMELLO

PURPLE DISCO MACHINE

THE PARAKIT



Performance Live de l'année

ARMIN VAN BUUREN

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

MARTIN GARRIX

PETIT BISCUIT

TIESTO



Hit des Clubs de l'année (en partenariat avec DJ BUZZ)

BASADA ft Camden Cox - "Good vibes"

DJ SNAKE - “Magenta Riddim”

EL PROFESOR (Hugel Remix) - "Bella Ciao"

MONO MIND (Hugel Remix) - "Save me a place"

MORGAN NAGOYA - "Phoenix"

SOUND OF LEGEND - "Bella Ciao"



Single Dance/électro de l'année

CALVIN HARRIS & DUA LIPA "One kiss"

DAVID GUETTA & SHOWTEK "Your Love"

JEN JIS & FEDER "Keep Us Apart" feat. Bright Sparks

KYGO & MIGUEL "Remind me to forget"

MARSHMELLO & ANNE-MARIE "Friends"

ZEDD, MAREN MORRIS & GREY "The middle"