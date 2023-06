Ouest-France à la recherche des meilleures startups

Le groupe SIPA Ouest-France est officiellement à la recherche des meilleures startups médias pour intégrer la 7e promotion de son accélérateur OFF7. À l'issue de cet appel à candidatures et du comité de sélection organisé en octobre prochain, seules 8 startups seront choisies pour rejoindre l'accélérateur et bénéficier d'un programme de 8 mois durant lequel elles auront l'opportunité de co-créer avec l'un des plus importants écosystème média numérique en France (3 plateformes Ouest-France, 20 Minutes, Actu.fr).

Ce nouvel appel à candidatures du groupe Sipa Ouest-France s'adresse aux startups les plus prometteuses du secteur des médias, de France ou d'Europe, suffisamment matures, avec un produit commercialisable et une équipe solide.