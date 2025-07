Ondes Durables : les radios associatives sur le chemin de la sobriété

À première vue, la radio est un média relativement sobre, 4% de la consommation énergétique du secteur audiovisuel selon l’ADEME. Mais ce chiffre ne dit pas tout. Et l’augmentation annoncée de 30% de l’empreinte carbone liée aux usages audiovisuels d’ici à 2030 rend la sobriété d’autant plus nécessaire. Traduire ce constat en une réalité tangible et en leviers d’action pour les radios associatives, c’est la mission que s’est donnée le projet Ondes Durables. Comment les radios associatives participent-elles à la transition écologique à l’ère du numérique et DAB+ ?