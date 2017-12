Olivier Schrameck veut "renforcer une Europe des régulateurs"

"J’appelle à de meilleures liaisons entre les unions de régulateurs et les réseaux d’opérateurs" a déclaré Olivier Schrameck. "Il y a là un champ très vaste d’association entre les groupes audiovisuels et ces acteurs de la régulation ainsi rassemblés [ERGA, CSA, RIRM, REFRAM... NDLR]. Un terrain d’ententes et d’actions conjuguées qui puissent bénéficier des coopérations bilatérales comme multilatérales des régulateurs, alors qu’elles nous unissent de plus en plus étroitement, institutionnellement et personnellement".